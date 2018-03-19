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19 марта 201819:32

МАК: Ан-2 разбился из-за ошибок экипажа
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Причиной авиакатастрофы разбившегося осенью 2017 года в Подмосковье Ан-2 мог стать неучет командиром воздушного судна особенностей пилотирования самолета на больших скоростях.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Речь идет о катастрофе, которая произошла 2 сентября 2017 года во время проведения показательных полетов на аэродроме Черное (Балашиха), посвященных 70-летию со дня первого полета самолета Ан-2.

Эксперты МАКа пришли к выводу, что во время исполнения фигуры высшего пилотажа летчиками Дмитрием Сухаревым и Борисом Тылевичем, экипаж допустил снижение ниже безопасной высоты, при маневре у земли коснулся крылом о поверхность взлетно-посадочной полосы, в результате чего столкнулся с землей, разрушился и полностью сгорел. Оба пилота погибли.

Межгосударственный авиационный комитет считает, что летчики, в первую очередь КВС, пытались исполнить определенный элемент высшего пилотажа, не учтя, что для этого Ан-2 не предназначен.

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