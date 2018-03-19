Долгожданная встреча: юные болельщики побывали на тренировке футбольной сборной

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Футбол-2018 55 минут назад
Долгожданная встреча: юные болельщики побывали на тренировке футбольной сборнойЧитайте нас в Telegram
Надолго запомнят этот день юные футбольные болельщики из разных городов России. Они побывали на тренировке нашей сборной. О самом заветном желании дети писали в письмах игрокам национальной команды.
— Мы мечтаем увидеть тренировку нашей сборной и пожать вам руку. А еще мы мечтаем, чтобы вы победили!
Пожелали победы — и сами выиграли: ребята из футбольного клуба "Медвежьи озера" вышли в финал конкурса "Детские мечты" под эгидой РФС. Профессиональные футболисты оценили клип, снятый юными игроками, и пригласили их на тренировку сборной России.
"Я сам — вратарь, и моя мечта — увидеть, как играет Игорь Акинфеев, его технику, стиль игры", — говорит Григорий Гапоненко из команды "Медвежьи озера".
Настю Ильину тоже пригласили на тренировку сборной. В том, что ее письмо победит в конкурсе, девочка не сомневалась: чемпионка по жизни.
"Это — кубок "Лучший полузащитник" из команды "Чертаново"-девочки. Это — кубок от мальчиков", — показывает она.
Настя так любит футбол, что по средам играет в женской команде, а по четвергам — в мужской. По выходным ходит на стадион как болельщик.
"Вот — у меня есть шарф! Мы с папой по возможности ходим на матчи", — рассказывает девочка.
Но столько звезд вместе она вживую видит впервые. Дзагоев, Лунев, Гришаков, Акинфеев, Миранчук — Настя следит за каждым движением на поле и тут же выносит для себя уроки.
— Играть быстро, ногами шевелить.
Ребята из "Медвежьих озер" приехали в одинаковых футболках — за сборную. Кто помладше, тут же повторяет элементы разминки. Старшие обсуждают тактику.
— Играют в нападении — мяч через игрока пропускают и затем разыгрывают.
И все вместе не забывают подбадривать футболистов: "Россия, вперед!"
А после тренировки футболисты ответили на все вопросы юных болельщиков и сфотографировались с ними на память.
Открытая тренировка — всего один из более чем сотни подарков, которые российская сборная подготовила детям. Победители конкурса получат мячи, шарфы, футболки, но ребята надеются, что футболисты исполнят и еще одно, общее для всех желание: достойно выступят летом на чемпионате мира.
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