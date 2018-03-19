Польша решила поддержать Лондон высылкой российских дипломатов

Варшава высылает российских дипломатов. Так Польша демонстрирует свою солидарность с Великобританией. Лондон выслал 23 российских дипломата в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта отравились нервно-паралитическим ядом.

Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Москву, напоминает РИА Новости. Она даже назвала яд, который был использован. Это "Новичок". Россия свою вину в отравлении агента MI6, выдавшего список российских разведчиков в Европе за 100 тысяч долларов, отрицает. Более того, в Москве подчеркнули, что Россия все запасы своего химоружия уничтожили в 2017 году под контролем Организации по запрещению химического оружия.

"С точки зрения нашего правительства, лучший сценарий — это совместные действия в отношении России на уровне ЕС", — заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Польский дипломат пояснил, что дальнейшие действия Польши будут зависеть от результатов заседания Совета иностранных дел Европейского союза.

Москва выразила желание сотрудничать с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля. Однако Лондон не сразу стал соблюдать процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия. Пока Великобритания не дает России доступа к материалам расследования, а также запрещает российским дипломатам посетить находящуюся в больнице 33-летнюю гражданку России Юлию Скрипаль.

Вместе с тем на дипломатический демарш Лондона по высылке российских дипломатов Москва ответила аналогичными действиями. Кроме того, МИД России отозвал у Великобритании разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России в связи с неурегулированностью его статуса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что активные исследование отравляющих веществ идут в Великобритании, Словакии, Чехии, Швеции и в США. Швеция на это заявление уже отреагировала, вызвав российского посла в МИД.