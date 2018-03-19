Путин призвал соперников по выборам к сотрудничеству

Главное событие года — президентские выборы — не только состоялись, но и стал понятен результат. К этому часу Центризбирком обработал почти все бюллетени. Безоговорочную победу одержал Владимир Путин. За него проголосовали 76.69% избирателей. Или более 56 миллионов человек— больше, чем когда бы то ни было.

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин. У него 11.77%. Третью строчку занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5.65%). Остальные кандидаты набрали менее двух процентов. И вот на фоне таких результатов — участники гонки сегодня встретились в Кремле. Всех пригласил Путин.

Проигравшие кандидаты на пост президента пришли в Кремль. Президент Владимир Путин принял их в представительском кабинете. Встреча длилась практически 2 часа.

Когда проходят такие встречи, интересна, конечно, буквально каждая секунда и каждый кадр. Перед началом те, кто впервые оказался в Кремле, рассматривали скульптуры.

Когда Путин вошел в зал, то каждому пожал руку и обратился к присутствующим. Григорий Явлинский тут же стал что-то записывать, записывали Борис Титов, Максим Сурайкин. Ксения Собчак максимально сосредоточенно слушала, Владимир Жириновский постукивал карандашом. Путин дал понять, что эмоциональные перехлесты во время выборной кампании понятны, но если есть желание действительно принести стране пользу, то надо объединять усилия. Главное, на чем будет сделан акцент власти на ближайшие годы — заявил президент — внутренние вопросы.

"У нас эта проблема есть, проблема ножниц между теми, кто получает очень много, большие доходы, и теми, кто живет, мягко говоря, очень скромно. Вот эти ножницы государство должно будет убирать. Так же как, и я об этом тоже многократно говорил, сокращать количество людей, живущих фактически за чертой бедности, особенно это касается тех, кто имеет работу. Не должно быть ситуации в России, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень заработной платы", — рассказал Путин.

Конечно, приоритетом останется и обороноспособность страны.

"Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Ну, разумеется, не от нас всё зависит. Это нужно, чтобы — так же как в любви — обе стороны были заинтересованы. Иначе никакой любви не получается. Что касается оборонных расходов. У нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году и в следующем. Нам нужно некоторые вещи довести до логического завершения. Продолжить имеющие разработки, о которых я еще не говорил. Все посчитано, нам этих денег, которые мы будем выделять на эти цели, достаточно", — отметил глава государства.

Когда Путин предложил высказаться, повисла секундная пауза, которую первой прервала Собчак.

Что именно сказали кандидаты, осталось за кадром. Но они имели возможность высказаться публично позднее, в кулуарах их ждали журналисты. Однако и Собчак, и Грудинин — так много жаловавшиеся во время кампании на то, что их якобы мало показывают по телевизору, ушли сразу, как увидели камеры.

В ходе кампании, на дебатах, некоторые кандидаты еще и возмущались, что в них не участвует Путин. И вот сегодня они встретились с Путиным лицом к лицу.

"Я был удивлен, как они спокойно и вежливо сидели, и вообще вдруг оказалось, что они приличные люди", — признался Сергей Бабурин.

Жириновский снова потребовал менять закон о выборах президента — ввести более строгие требования к кандидатам.

"С 45 лет, обязательное прохождение воинской службы, никакой связи с заграницей — счета там, дома, недвижимость, дети там, статус, как его, вид на жительство, и так далее. И допуск к гостайне", — потребовал лидер ЛДПР.

Ну а Борис Титов возвращается к отстаиванию прав предпринимателей.

Сколько бы стратегий не предлагали теперь уже бывшие кандидаты, главное, чтобы все политики помнили — дает понять Путин — интересы страны всегда важнее сиюминутных соображений.

"Я понимаю, что это не просто. Всегда возникает соблазн воспользоваться тем или другим решением власти. Но призываю вас к такому открытому, честному диалогу, нацеленному на долгосрочные, национальные интересы", — попросил он.

В чем заключаются эти интересы на ближайшие 6 лет, Путин четко озвучил и на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба.

"Основное, чем мы будем заниматься, это, конечно, прежде всего, внутренняя повестка дня. Обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера. Это развитие области здравоохранения, образования, промышленного производства, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан", — отметил президент.

Глава автогиганта, детский врач, руководитель лучшего образовательного центра символизируют собой те сферы, которые волнуют каждого россиянина. Избирательная кампания завершена, но совместная работа продолжается.

"Люди наши, доверенные лица, они все спрашивают нас, останемся ли мы в строю, будем ли мы нужны и полезны? Мы всем говорим, конечно, мы будем обязательно работать вместе", — сказал Путину генеральный директор центра детской иммунологии и онкологии Александр Румянцев.

"Обязательно подумаю, как сохранить этот потенциал", — ответил руководитель страны.

Другой сопредседатель его предвыборного штаба генеральный директор КаМАЗа Сергей Коготин напомнил, что Путин в послании говорил о технологическом рывке.

"Вопрос номер один — это сегодня дефицит рабочей силы. — Да, конечно. Это то, чего коллеги должны будут выполнять. Сегодня дефицит везде, повсеместно, куда бы я не приезжал, вот это происходит".

Решать все эти вопросы и обеспечивать тот самый рывок Путин будет, опираясь на свою команду и подавляющее большинство россиян, которые за него проголосовали.