Международные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в РФ

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Президентские выборы 19 минут назад
Международные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в РФЧитайте нас в Telegram
Жалоб на серьёзные нарушения в ходе президентских выборов ЦИК не получил. Об этом сегодня рассказала глава комиссии Элла Памфилова. О том, что голосование было прозрачным, говорят и иностранные наблюдатели.
За тем, как проходили выборы, пристально следили десятки зарубежных миссий, независимых друг от друга.
"Вчера я посетил порядка 20 избирательных участков и получил огромное удовлетворение. Я считаю, что Россия — это та страна, которая уже может преподавать в области выборов", — считает Жан Луиджи Ферретти, международный наблюдатель от Италии.
Во многом такая оценка — заслуга ЦИКа, ему удалось по-настоящему мобилизовать избирателей.
"Было ужасно холодно, морозно, и тем не менее люди просыпались и шли голосовать, чтобы выполнить свой гражданский долг", — восхищается Дженис Аткинсон, международный наблюдатель от Великобритании.
Сыграли свою роль и СМС-оповещения. Кроме того, ЦИК, сверившись с базами других госведомств, очистил избирательные списки от "мертвых душ", — их было около трех миллионов. А благодаря механизму "мобильный избиратель" проще стало тем, кто в день выборов оказался далеко от дома.
"Я приветствую правовые изменения и возможность голосовать не по месту жительства, что добавило 5 миллионов 600 тысяч избирателей. Эти усилия позволили повысить значимость выборов", — отметила Мариетта Тидей, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава миссии наблюдателей от ПА.
"Уровень работы ЦИКа был высокопрофессионален, я хочу отдельно отметить председателя Эллу Памфилову. Но в тоже время существует озабоченность в отношении состава нижестоящих предвыборных кампаний, что повлияло на их непредвзятость. Многие говорят, что выбор был, но без конкуренции, а ведь если нет конкуренции, то нет и выбора", — посетовал Михаэль Георг, специальный координатор ОБСЕ по наблюдению на выборах президента РФ.
"Наша группа не имела никаких препятствий в своей работе. Мы считаем, что с точки зрения законодательства, с точки зрения организации выборы президенты были проведены на очень хорошем уровне. Мы так же полагаем, что нынешние выборы очень прозрачные, очень упорядоченные и господин Путин одержал очень убедительную победу", — говорит Юнцюань Ли, международный наблюдатель от Китая.
"Я не вижу особой разницы между тем, как проходят выборы в Европе и в России. У меня была возможность, начиная с самого утра, посетить 6 избирательных участков. Могу вам сказать: все проходило абсолютно нормально. Все урны были опечатаны, по части организации — никаких замечаний", — отметил Альдо Каркаси, международный наблюдатель Бельгии.
Среди наблюдателей — и потомок знаменитого канцлера Бисмарка — он отправился в Краснодар.
"Я очень расстроен тем фактом, что в Германии пишут много нехорошего про выборы в России. Я увидел, что все открыто и честно, нет никаких ошибок, никаких нарушений, все предельно ясно и четко. В Германии все ровно наоборот, нет даже прозрачных урн для бюллетеней. Есть чему поучиться у России", — считает Александр фон Бисмарк, международный наблюдатель от Германии.
Среди тех, кто приехал контролировать ход голосования — Людовик Пажо, самый молодой депутат Французского национального собрания.
"На тех участках, которые я смог посетить, я не заметил каких-либо нарушений. Надо сказать, что голосующих было много. Но на участках — никаких проблем", — отметил он.
Всю ночь итоги голосования обсуждали участники онлайн марафона "Ночь выборов". Обмен мнениями, дискуссии без перерыва. Здесь даже боксерский ринг и поединок в самом разгаре. В соседнем зале начинается пресс-конференция наблюдателей. Известные политики и эксперты приезжают каждую минуту.
Наблюдатели могли без предупреждения посетить любой участок на территории страны.
Из беседы с Яном Херманом Бринком, международным наблюдателем из Нидерландов: "Вы видели какие-либо нарушения? — Нет, никаких проблем не было. Хотя мы наблюдали очень внимательно. Посетили 7 участков в московском регионе. Но все в порядке. Особое внимание мы уделили печатям на избирательных урнах".
"Могу сказать, что отношение к делу — очень серьезное. Мне предоставили возможность увидеть своими глазами все, что я хотел", — считает Эммануэль Кильхенманн, международный наблюдатель от Швейцарии.
"Думаю, самое главное — это использование видеокамер. В Центризбиркоме я лично убедился, что система работает, можно выбрать любой участок и вывести изображение", — подчеркнул Том Китт, международный наблюдатель от Ирландии.
Другое дело, что, несмотря на подобную открытость, даже ведущие зарубежные СМИ не отказывают себе в удовольствии совсем иначе интерпретировать и ход выборов, и расклад сил.
"Это статья France Info "Собчак — опасная соперница Путина". В статье сказано, что один из кандидатов угрожает Путину впервые за 18 лет. Это гротеск! И это France Info, национальное радио, а не юмористическое СМИ ! Это дезинформация и добавить к этому нечего!", — восклицает Тьерри Мариани, международный наблюдатель от Франции.
Но какими бы ни были оценки в зарубежной прессе, главный итог — то, что выборы в России прошли без каких-либо серьезных нарушений. Оценки зарубежных наблюдателей это подтверждают.
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