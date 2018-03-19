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19 марта 201821:30 Александр Балицкий

Проигравших нет: кандидаты оценили итоги выборов и планы на будущее

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То, как проигравшие кандидаты переживают итоги выборов — это всегда особая тема. И на этот раз полный набор эмоций: от " получен хороший опыт" до "избиратель пошел не тот". И только в одном были согласны все — победил Путин.

- Давайте его поприветствуем аплодисментами, — призывает Геннадий Зюганов.

Этой ободряющей фразе в адрес кандидата от КПРФ на самом деле предшествовало непростое заявление.

"Я абсолютно убежден, что действующий глава государства победил", — заявляет кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Павел Грудинин и его политический наставник Геннадий Зюганов — вместе. Так было всю избирательную кампанию. Так было и в ночь подсчета голосов.

"Как Геннадий Андреевич решит, так и будет", — особо подчеркивает Грудини.

Без решения Зюганова, очевидно, не обойтись и в другом уже почти политическом вопросе. Накануне выборов в одном из интервью Грудин пообещал: "сбрею усы, если наберу меньше 15 процентов". И Грудинину сегодня об этом тоже напомнили. Ведь все ждали, что на пресс-конференцию он придет без усов. Пришел с ними. А от выполнения обещания, напротив, попытался уйти.

"Что касается усов, — начал ответ кандидат от КПРФ Павел Грудинин. – Вы знаете…"

"Павел Николаевич, — перебивает Грудинина лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – Усы, при том, что поддержало на одном участке 55 процентов, на другом 66, усы неизвбежны! Теперь можно и бороду отпускать".

55 и 66 — это Зюганов про проценты левого кандидата на тех двух участках, что располагались на территории его совхоза имени Ленина. Остальные 97 тысяч участков такой результат, конечно, не дали. Пока репортеры осаждали штаб компартии, там традиционно заявили: голоса их кандидата украли.

"Там дано задание — нас опустить до 12-14 процентов. Но вообще — это грязная работа", — заявил Геннадий Зюганов.

"К сожалению для ЦИК, у нас есть альтернативная система подсчета голосов, — продолжил Павел Грудинин. – Но ясно уже одно: что выборы у нас несовершенны".

Коммунистам придется признать — свой результат по сравнению с выборами 2012 года они заметно ухудшили. Общероссийская цифра — 11,77 процента существенно меньше, чем когда Зюганов шел в президенты сам.

- Геннадий Андреевич, не жалеете, что сами не пошли на выборы?

"Напротив! Павел Николаевич — сильный кандидат, он прекрасно умеет разговаривать с народом", — не признает ошибок Зюганов.

Шестая по счету попытка занять президентское кресло принесла ухудшение результатов и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Третье место. И минус почти процент голосов по сравнению с его же собственным результатом в 2012 году. Лишь в двух регионах Жириновский сумел приблизиться к 10-процентному рубежу — в Забайкалье и Коми. А вот в Дагестане уступил даже дебютанту президентской кампании Сурайкину.

"Меня не устраивает логика избирателя. Когда же наш народ начнет оценивать кандидата? – задал риторический вопрос Владимир Жириновский. — Два кандидата — я и Путин. В плане выборов, если логика хоть какая-то есть у избирателя, какие же это выборы, если снова голосуют за одного и того же?"

- Вы же никогда не ругали избирателя! Вы всегда чувствовали избирателя. А сейчас вы говорите, как говорят либералы: "не тот народ"! – перебил Жириновского Владимир Соловьев.

Наблюдатели от кандидатов сейчас готовят отчеты и жалобы с нарушениями, выявленными ими в ходе голосования. Так, например, ЦИК аннулировал результаты голосования в подмосковных Люберцах и в приморском городе Артем. Но повлиять на общую картину это все равно никак не могло.

"Жалоб серьезных не зафиксировано. По сравнению с 2012 годом, если посмотреть даже на так называемую карту нарушений, то их в два раза меньше. Даже сообщений было меньше", — подчеркнула председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Надо признать, что на этих выборах власть поменяла тактику. Что с точки зрения закона сделали эти выборы более прозрачными, чем те выборы, на которых я была, например, наблюдателем", — признала кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак.

Ксения Собчак свое участие в выборах считает самым ярким событием всей президентской кампании. В Москве и Петербурге Собчак преодолела даже четырехпроцентный рубеж, в родной Северной столице вообще заняла третье место. Но это исключение. В ближайших планах — создание полноценной политической партии и региональные выборы.

"Я, во-первых, рада, что из всех людей, разделяющих эти взгляды на выборах, я все-таки получила больший процент. Это возможная платформа для будущего объединения. Всегда прогресс двигало меньшинство", — оптимистична Ксения Собчак.

Григорий Явлинский — еще один, наравне с лидером ЛДПР, политический старожил — едва перешел рубеж в 1 процент. Лучшие результаты, ожидаемо, в мегаполисах. Но и здесь — уже не те, что в девяностые. Явлинский признается: он знал, на что шел. Но очень хотел поговорить.

"Мы разговаривали с людьми напрямую. Разговаривали о тех проблемах, которые людей больше всего волнуют! Потому что всем нам действительно не безразлична их судьба!" – признался кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин по итогам предварительного подсчета голосов набирают меньше процента. А на всех семерых кандидатов из меньшинства — в общей сложности приходится около 22 процентов. Свои результаты они оценивают по-разному, в любом случае, участие в предвыборной гонке дало возможность познакомить россиян с программами. Часть из которых, как предложил Владимир Путин, вполне можно реализовать. Вместе.

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