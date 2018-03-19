Туманное дело отравления Скрипаля: кто прячет иглу правды в стоге лжи

Чем пахло в доме, машине и ресторане, где находились отравленные Сергей Скрипаль и его дочь, в Солсбери выясняют эксперты Организации по запрещению химического оружия. Проверка результатов исследования, как ожидается, займет минимум две недели. При этом бездоказательные обвинения в адрес Москвы, которая по версии британцев, отравила бывшего сотрудника ГРУ нервно-паралитическим газом, теперь зазвучали из Брюсселя и Стокгольма. Не дожидаясь результатов расследования, Терезу Мэй поддержала глава евродипломатии Федерика Могерини, а шведский МИД вызвал российского посла.

Защитный экран по-прежнему закрывает ресторан, где в день отравления обедали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полицейский пост установлен на кладбище, куда они приходили на могилу его сына и жены. Версия об отравленном букете цветов уже отпала, в доме бывшего полковника тоже ничего не нашли, теперь британских газетах обсуждают предположение, что неизвестные преступники могли распылить отраву на дверные ручки автомобиля Скрипаля или же она каким-то образом оказалась в системе его вентиляции.

Скотланд-Ярд пока отчитывается исключительно статистическими данными: над делом работают 250 детективов, собрано свыше 600 вещественных доказательств. Руководители расследования уже заявили, что не стоит ждать быстрых результатов — потребуются месяцы для того, чтобы хоть что-то установить.

В Лондоне как могли затягивали с независимой экспертизой якобы обнаруженного в анализах пострадавших нервно-паралитического вещества "Новичок". В Великобритании его, правда, называют по-другому — А234. В России утверждают, что такое вещество никогда не разрабатывали. Только сегодня в секретную лабораторию Портон-Даун, она находится в 8 милях от Солсбери, приехали эксперты Организации по запрещению химоружия, чтобы забрать образцы вещества, которые подготовили для них британцы. На анализ его состава им потребуется не меньше двух недель.

20 марта Лондон должны покинуть 23 российских дипломата, которых правительство Великобритании после необоснованных обвинений в адрес России объявило персона нон-грата. В ответ российский МИД объявил о выдворении такого числа британских дипломатов и закрытии консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Здание Генконсульства Великобритании в самом центре Санкт-Петербурга на Площади пролетарской диктатуры. Оно было построено в начале XX века для детского приюта. Дипломаты въехали сюда в 1994 году после капитального ремонта. Они до сих пор не выехали отсюда. По крайней мере, флаги пока на месте.

В британском парламенте готовят новые кары, но уже для связанных с политикой состоятельных россиян, у которых есть недвижимость в Великобритании. Глава либерал-демократов Винс Кейбл требует, чтобы правительство обязало их отчитаться, как они заработали свои состояния, и конфисковать дома у тех, чьи ответы не устроят британцев.

Лондон пытается втянуть в конфликт другие страны. Британский министр иностранных дел Джонсон сегодня призывал партнеров в Евросоюзу к осуждению Москвы.

"Я думаю, что это классическая стратегия России, цель которой – скрыть иглу правды в стоге лжи", — заявил Борис Джонсон.

Но в Брюсселе от Лондона потребовали доказательств. Не получив их, министры иностранных дел Евросоюза ограничились расплывчатым коммюнике. В Москве уже на всех уровнях заявили, что Российская Федерация к отравлению не причастна и еще в 2017 году уничтожила все остатки химического оружия.

"Нам понятна, скажем так, солидарность и евроатлантическая, и другая, но еще раз повторяю, рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения", — предупредил Запад пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом Россия никогда не отказывалась от сотрудничества, наоборот предлагала свою помощь Великобритании. Проблема в том, что Лондон до сих пор скрывает информацию о ходе расследования и даже не предоставил консульству России доступа к пострадавшим в результате отравления российским гражданам.