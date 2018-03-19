Во Франции пекаря оштрафовали за работу без выходных

Власти Франции оштрафовали на три тысячи евро владельца пекарни Седрика Вайвра из города Люзинья-сюр-Барс под Парижем за то, что тот работал без выходных. Мужчина протестовал, что любит свою работу, однако местные законы направлены против трудоголиков, сообщает CNN.

Летом 2017 года, в разгар туристического сезона, предприниматель работал без выходных, что запрещено местным законодательством. Власти утверждали, что Седрик Вайвр обязан был отдыхать хотя бы один день в неделю.

Француз при помощи некоторых местных жителей пытался опротестовать решение суда. Соратники владельца пекарни собрали почти три тысячи подписей за отмену закона, который вынуждает отдыхать даже частных предпринимателей и представителей малого бизнеса.

Эти усилия оказались тщетными. Оказалось, что за пекарями представители трудовой инспекции следят с особой тщательностью, так как те слишком часто перерабатывают.