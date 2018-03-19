Белый дом не удивлен победой Путина

Для администрации президента США победа Владимира Путина на выборах 18 марта не стала сюрпризом.

Как передает РИА Новости, об этом заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, подчеркнув, что США будут продолжать развивать отношения с Россией, особенно в тех областях, где это служит интересам обеих стран. Однако при этом Вашингтон будет зорко следить за тем, чтобы Москва не угрожала американской нацбезопасности.

Гидли отметил, что Дональд Трамп не собирается лично поздравлять Путина с победой по телефону.

Путин одержал победу на президентских выборах. За него проголосовали 76,68% избирателей, пришедших на участки. На втором месте – представитель КПРФ Павел Грудинин с 11,78% голосов, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). Четвертое место у Ксении Собчак — 1,68%, Григорий Явлинский оказался на пятом месте с результатом в 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.