Кубок Гагарина. Дубль Ковальчука вывел СКА вперед в серии с "Локомотивом"

В Ярославле сыгран третий матч ¼ финала Кубка Гагарина меду ярославским "Локомотивом" и СКА из Санкт-Петербурга. Гости выиграли 2:0 и вышли вперед в серии 2:1.

Первый период завершился нулевой ничьей. В начале второй 20-минутке пропустил несколько смен один из лидеров гостей Илья Ковальчук. Но олимпийский чемпион все же смог продолжить встречу и оказался ее главным героем.

На 34 минуте был удален защитник "Локомотива" Александр Елесин. Наказание в виде гола Ковальчука не заставило себя долго ждать. Эта шайба оставалась единственной до 58 минуты. И вновь отличился Ковальчук, использовавший пас Патрика Торесена. Этим голом Илья закрепил победу СКА 2:0.

Армейцы вышли вперед в серии 2:1. Четвертый матч пройдет в Ярославле во вторник.