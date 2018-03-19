Звезда "Секса в большом городе" хочет возглавить Нью-Йорк

На пост губернатора Нью-Йорка баллотируется актриса из "Секса в большом городе". Об этом объявила сама Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс. В своем Twitter она объявила о своем решении пойти на осенние выборы 2018 года и объяснила его.

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора, — написала актриса. — Нью-Йорк — мой дом. Я в другом месте никогда не жила. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк — то место, где выросла я, и где я ращу своих детей".

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

Синтия Никсон – сторонница демократической партии, отмечает "Интерфакс". В случае избрания она готова бороться с проявлениями любого неравенства в штате Нью-Йорк, отстаивать доступность медицинской помощи. Актриса также обещает отремонтировать нью-йоркскую подземку и бороться с незаконными массовыми арестами.

Пришло время выйти из тени, стать заметными, считает Синтия Никсон. "Пришло время бороться, — заявляет она. — "Мы устали от лидеров, которые больше заботятся о газетных заголовках, чем о нас".

Сериал "Секс в большом городе" транслировался в США с 1998 года по 2004 год. Синтия Никсон получила премию Emmy за лучшую роль второго плана в этом сериале. Вторую Emmy Никсон получила за лучшую роль приглашенной драматической актрисы в сериал "Закон и порядок: Специальный корпус" в 2007 году.