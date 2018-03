Звезда "Секса в большом городе" хочет возглавить Нью-Йорк

На пост губернатора Нью-Йорка баллотируется актриса из "Секса в большом городе". Об этом объявила сама Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс. В своем Twitter она объявила о своем решении пойти на осенние выборы 2018 года и объяснила его.

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора, — написала актриса. — Нью-Йорк — мой дом. Я в другом месте никогда не жила. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк — то место, где выросла я, и где я ращу своих детей".

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD