В Ульяновске горит рынок. Огонь тушат свыше десяти пожарный расчетов. Ангар, в котором начался пожар, сгорел полностью. После этого пожар перекинулся на соседние ларьки, локализовать его пока не удалось.

Пламя охватило павильоны рынка в Заволжском районе ближе к вечеру, когда на территории рынка никого не было, сообщает телеканал "Россия 24". Поэтому пострадавших от огня нет. Пожар начался с мясной лавки на рынке на улице Теленева.