Сергей Карякин вышел на третье место в турнире претендентов

В Берлине продолжается турнир претендентов на участие в матче за звание чемпиона мира. Победитель соревнований встретится в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Участник предыдущего матча Сергей Карякин играл черным с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Партия завершилась вничью на 30-м ходу.

У Карякина стало 3,5 очка после восьми туров. Сергей занимает третье место. Лидируют с пятью очками Мамедьяров и американец Фабиано Карано, но последний еще не завершил партию с соотечественником Уэсли Со.