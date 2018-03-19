Косачев: все инсинуации Запада провалились

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1" заявил, все инсинуации Запада провалились.

"За выборами президента России очень внимательно следили на Западе. Это подтверждает, что наши выборы важны не только для России. Они важны для всего мира, потому что Россия значимая и важная страна.

Избирательная кампания – это очень удобная ситуация, что бы залезть в страну, вмешаться в ее внутренние дела, антагонизировать власть по отношению к обществу. Так и делаются все цветные революции.

Сначала населению транслируется сигнал, что вы живете хуже, чем ваши соседи. Это делалось в России на протяжении всех последних лет: и демократия плохая, и экономика, и все остальное. На втором этапе в сознание людей закладывается мысль, что во всем виновата власть. На третьем этапе начинается трансляция мысли, что с этой властью говорить о чем. Надо брать булыжники и выходить на улицы.

Это то, что они почти сделали с Асадом в Сирии, сделали с Украиной и многими странами. И если бы явка была другой, и Путин бы получил голосов меньше, чем в 2012 году или в 2004 году, началась бы настоящая вакханалия. У них были заготовлены сценарии заявлений о том, что российская власть провалилась.

И для меня главный итог выборов в том, что все инсинуации об антагонизме власти и общества в России — не имеют права на существование. Это убедительный ответ Западу, который пытался раскачать нашу лодку", — отметил Косачев.