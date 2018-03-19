Косачев: все инсинуации Запада провалились

Тема:
Президентские выборы 51 минута назад
Косачев: все инсинуации Запада провалилисьЧитайте нас в Telegram
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1" заявил, все инсинуации Запада провалились.
"За выборами президента России очень внимательно следили на Западе. Это подтверждает, что наши выборы важны не только для России. Они важны для всего мира, потому что Россия значимая и важная страна.
Избирательная кампания – это очень удобная ситуация, что бы залезть в страну, вмешаться в ее внутренние дела, антагонизировать власть по отношению к обществу. Так и делаются все цветные революции.
Сначала населению транслируется сигнал, что вы живете хуже, чем ваши соседи. Это делалось в России на протяжении всех последних лет: и демократия плохая, и экономика, и все остальное. На втором этапе в сознание людей закладывается мысль, что во всем виновата власть. На третьем этапе начинается трансляция мысли, что с этой властью говорить о чем. Надо брать булыжники и выходить на улицы.
Это то, что они почти сделали с Асадом в Сирии, сделали с Украиной и многими странами. И если бы явка была другой, и Путин бы получил голосов меньше, чем в 2012 году или в 2004 году, началась бы настоящая вакханалия. У них были заготовлены сценарии заявлений о том, что российская власть провалилась.
И для меня главный итог выборов в том, что все инсинуации об антагонизме власти и общества в России — не имеют права на существование. Это убедительный ответ Западу, который пытался раскачать нашу лодку", — отметил Косачев.
Ранее по теме
-
Геннадий Зюганов хочет посадить Путина за стол переговоров с коммунистами51 минута назад
-
Канцлер и президент ФРГ поздравили Путина с победой на выборах1 час назад
-
Проигравших нет: кандидаты оценили итоги выборов и планы на будущее2 часа назад
-
Международные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в РФ2 часа назад
-
Победа мобилизованных избирателей: Путин получил кредит доверия на изменения2 часа назад
-
Путин призвал соперников по выборам к сотрудничеству2 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Чем удивили выборы
- Граждане РФ не смогли проголосовать на Украине
- Соперники Путина пришли в Кремль. Видео
- Туманное дело Скрипаля: кто прячет иглу правды в стоге лжи
- Грудинин от сбривания усов уклонился
Самое читаемое
-
Скучали по мне: на британском МИДе появилась проекция Путина
- Летчик, подозреваемый в атаке на малазийский Boeing, покончил с собой
- Жириновский выбрал "верховного правителя Земли"
- Эксперты Минобороны Британии не подтвердили, что "Новичок" был произведен в России
- Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Экономика
-
"Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Кредит доверия в 56 миллионов
- Лондон не спешит расследовать отравление Скрипаля
- Мартовские сосульки атакуют
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
На столицу идет новая волна холодов
- Поверить в себя и в мечту: "Тренер" заряжает на победу
- Юные болельщики побывали на тренировке футбольной сборной
- Три новые станции метро на севере Москвы запустят в ближайшие дни
- Названы лауреаты президентской премии в области литературы и искусства
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Искусственный интеллект обнаружил на Луне тысячи новых кратеров
- Новая технология позволяет получить детальные 3D-изображения тканей мозга
- Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"