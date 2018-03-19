Геннадий Зюганов хочет посадить Путина за стол переговоров с коммунистами

"Большинство, которое получил Владимир Путин, обязывает его садиться за стол переговоров с представителями коммунистов", — заявил глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов в эфире программы "60 минут".

Кроме того, лидер КПРФ прокомментировал результат Павла Грудинина на выборах.

"Грудинин получил прекрасные проценты, его поддерживает молодежь. Уверяю вас, что наша программа найдет поддержку", — считает Зюганов.

На выборах 18 марта 2018 года кандидат от КПРФ, беспартийный директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин занял на президентских выборах второе место. За него отдали голоса 11,77% избирателей. Так мало КПРФ не набирала на выборах главы государства ни разу. У его предшественников Геннадия Зюганова и Николая Харитонова было соответственно 17 процентов и 13,5 процента.