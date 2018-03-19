Заложница, захваченная в Барселоне, освобождена

Заложница, захваченная в консульстве Мали в Барселоне (Испания), освобождена, она не пострадала. Гражданин Мали, взявший женщину в заложники, задержан.

Инцидент произошел около 17 часов вечера по времени Москвы. Мужчина захватил в заложники супругу почетного консула Мали, чтобы потребовать решения своей административной ситуации, напоминает ТАСС.