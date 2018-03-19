"Реал Сосьедад" заинтересован в приглашении Валерия Карпина

Испанский клуб "Реал Сосьедад" может пригласить своего бывшего футболиста Валерия Карпина на должность спортивного директора. Занимавший этот пост Лоренсо Хуаррос был уволен в воскресенье.

Согласно информации "Спорт-Экспресса", "Реал Сосьедад" рассматривает три кандидатуры на вакантную должность, в число которых входит и Валерий Карпин. В бытность футболистом Карпин выступал за "Реал Сосьедад" с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005-й.. В этом клубе Валерий Георгиевич завершил карьеру игрока.

Однако в настоящий момент Валерий Карпин связан контрактом с "Ростовом". Валерий Георгиевич возглавил ростовчан во время зимней паузы. Под его руководством "Ростов" сыграл три матча и набрал два очка.