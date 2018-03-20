Боевики в Восточной Гуте вновь готовят провокацию с применением химоружия

В Сирии в Восточной Гуте боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) готовят очередную провокацию с применением химического оружия. Об этом российскому Центру примирения сообщил местный житель по "горячей линии".

По его словам, на крыше одного из зданий экстремисты установили и испытали переделанную из промышленного обогревателя турбину с ядом. Такое оружие они могут использовать для распыления отравляющих веществ в жилых кварталах. Это приведет к большим жертвам среди мирного населения, передает телеканал "Россия 24". Боевики собираются обвинить в этих преступлениях власти Сирии.