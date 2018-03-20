МИД России: заявление Совета ЕС о поддержке обвинений Британии - спекуляция

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Отравление Скрипаля 16 минут назад
20 марта 201800:43
МИД России: заявление Совета ЕС о поддержке обвинений Британии - спекуляцияЧитайте нас в Telegram
Россия сожалеет, что Евросоюз пошел на поводу соображений "евросолидарности" с Лондоном. Это касается дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля, уточняет телеканал "Россия 24". В российском МИДе заявление Совета ЕС о поддержке обвинений Великобритании назвали спекуляциями.
Там также подчеркнули, что Россия прекратила разработку химоружия еще в 1992 году и уничтожила весь арсенал в 2017 году, что было подтверждено международными организациями.
Тем временем в Скотланд Ярде заявили, что расследование затянется надолго. Никаких доказательств вины России не нашли, несмотря на все заявления Терезы Мэй и Бориса Джонсона.
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