Россия сожалеет, что Евросоюз пошел на поводу соображений "евросолидарности" с Лондоном. Это касается дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля, уточняет телеканал "Россия 24". В российском МИДе заявление Совета ЕС о поддержке обвинений Великобритании назвали спекуляциями.

Там также подчеркнули, что Россия прекратила разработку химоружия еще в 1992 году и уничтожила весь арсенал в 2017 году, что было подтверждено международными организациями.

Тем временем в Скотланд Ярде заявили, что расследование затянется надолго. Никаких доказательств вины России не нашли, несмотря на все заявления Терезы Мэй и Бориса Джонсона.