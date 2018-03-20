ООН: в захваченном турками Африне – огромное количество жертв

В захваченном турецкой армией сирийском Африне погибло огромное количество гражданских лиц. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

"В Африне, который был захвачен турецкими силами, огромное число гражданских лиц было убито и ранено из-за воздушных ударов, наземных ударов, применения взрывчатых веществ", — заявил он в понедельник на неформальной встрече членов СБ ООН.

По словам чиновника, в городе остаются около 50 тысяч гражданских лиц, единственная больница закрыта, из-за повреждения насосной станции людям не хватает воды, передает ТАСС.

С конца января Турция проводит в Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Турецким войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии», которые ведут борьбу с сирийским правительством.

Осада Африна началась в середине марта. 18 марта турки объявили об освобождении города от курдов.