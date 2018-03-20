"Бавария" не отпустит Левандовского в "Реал"

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" намерена сохранить в составе своего лучшего бомбардира Роберта Левандовского. Большой интерес к польскому нападающему проявляет мадридский "Реал".

"Реал" собирается приобрести Левандовского ближайшим летом. Представители мадридского клуба провели переговоры с нападающим. Сам Роберт готов сменить клуб. Однако одного его желание мало. Необходимо еще согласие "Баварии".

Левандовский связан с "Баварией" контрактом до 2021 года. "Реал" готов выкупить капитана сборной Польши, но баварцы не собираются расставаться с ним. Переговоры клубов будут продолжены.