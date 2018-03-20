СМИ: заболеваемость ВИЧ неуклонно растет на протяжении 10 лет

В 2017 году число носителей вируса иммунодефицита (ВИЧ) достигло максимума в нынешнем десятилетии. По словам экспертов, нужно усилить профилактику и обеспечить максимум больных лекарствами для антиретровирусной терапии.

По итогам 2017 года зарегистрировано 88,6 тыс. новых зараженных, тогда как в 2010 г. — 57,2 тыс. Все эти годы наблюдался рост заболеваемости, пишет газета "Известия", ссылаясь на представленные Росстатом данные.

По информации Роспотребнадзора, сейчас в стране менее одного миллиона граждан с ВИЧ — это меньше одного процента населения. Если число зараженных превысит этот порог, можно будет говорить об эпидемии.

Издание отмечает, что 52,2% новых ВИЧ-инфицированных проживают в 13 субъектах: в Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской областях, Москве и Подмосковье, Пермском, Красноярском краях, Челябинской, Самарской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкирии.

В Минздраве отметили, что важное направление работы в борьбе с ВИЧ и СПИДом — своевременное выявление зараженных, что позволяет взять болезнь под контроль.

В 2016 году была принята Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2020 года. В соответствии с ней ежегодно увеличивается охват пациентов антиретровирусной терапией, пишут "Известия".

Была введена система централизованных (через Минздрав) закупок лекарств для пациентов. Это позволило снизить и зафиксировать цены, однако в связи с реформой начались перебои с поставками препаратов, пациенты вынуждены были прерывать антиретровирусную терапию, отмечает издание.