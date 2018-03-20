Представитель администрации США: Россия усиливает кризис на Ближнем Востоке

Представитель администрации США обвинил Россию в том, что она усиливает кризис на Ближнем Востоке, подрывая отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом. Можно привести примеры, когда Россия приносит пользу, но "за кулисами" она негативно влияет на американо-саудовские отношения, считает чиновник.

20 марта президент США Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и то, как Москва использует ее в своих интересах, сообщил представитель администрации. Он напомнил, что ранее Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, которая должна была "привлечь иранский режим" к ответственности за разработку баллистических ракет.

Представитель вашингтонской администрации утверждает, что в это же время Россия предложила Саудовской Аравии свои современные системы ПВО, передает ТАСС. Также политик заявил, что Москва якобы обещает Ирану неядерное оружие, современные танки и штурмовики.