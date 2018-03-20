Из Китая в Россию привезли тонны зараженного кроличьего мяса

Опасные бактерии обнаружены в 12 тоннах мяса кролика, которые привезли в Приморье из Китая. Товар поступил в порт "Восточный".

Пробы от партии замороженного мяса кролика были направлены в лабораторию. В результате обнаружены опасные патогенные бактерии листерии; опасный груз был немедленно изъят, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Бактерии листерии способны размножаться в пищевых продуктах. Попадая в организм человека, листерия паразитирует внутри клеток, накапливаясь преимущественно в печени и селезенке и вызывая заболевание листериоз.