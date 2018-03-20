Масляков: Путин - человек с замечательным чувством юмора

Александр Масляков, президент международного союза КВН, отметил, что у президента России Владимира Путина замечательное чувство юмора. 1 марта Путин побывал на 1/8 финала высшей лиги КВН.

Президент поблагодарил участников КВН за актуальные темы, поднятые на выступлениях, передает РИА Новости. Посещение КВН перед выборами – своеобразная традиция российских президентов, рассказал Масляков.

Он сообщил, что не спрашивал у Путина, доволен ли тот игрой. Однако подчеркнул, что давно знает про замечательное чувство юмора президента. "Игра, кстати, получилась неплохая", — добавил Масляков.

Президент союза КВН предположил, что Путин может посетить финал игры, который состоится в декабре.

В ноябре 2017 года президент наградил Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.