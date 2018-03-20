Друг летчика Волошина рассказал о его психологических проблемах

Журналист Юрий Бутусов, друг бывшего украинского военного летчика Владислава Волошина, рассказал о его психологических проблемах. Летчик, которого подозревают в атаке на малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, страдал из-за воспоминаний о военном прошлом.

В день перед тем, как покончить с собой, Волошин резко замкнулся в себе, рассказал Бутусов на странице Facebook. Он рассказал, что после возвращения с фронта Волошину была нужна психологическая помощь, так как "пережитое давало о себе знать" и на войне он "свой барьер страха давно перешел". Но к психологам летчик не обращался, а его жену смена настроения не удивила и не насторожила.

Бутусов считает, что переписка, в которой Волошин говорит о давлении со стороны местных властей и "суицидальных настроениях", подлинная. Семья летчика считала, что его отношения с администрацией Николаевской области были рабочими, сообщил журналист. Ранее он заявлял, что Волошин от депрессии не страдал и казался "твердым как алмаз", передает РИА Новости.

Волошин, фамилия которого фигурирует в показаниях украинского военного, проходящего в России свидетелем по делу об атаке на Boeing, совершил попытку самоубийства. Он умер по пути в больницу.

Свидетель показывал, что малайзийский лайнер мог быть сбит из штурмового самолета, пилотируемого Волошиным. При этом в СБУ сообщают, что у Волошина не было вылетов в день катастрофы.

7 июля 2014 года пассажирский Boeing 777 рухнул под Донецком, жертвами катастрофы стали 298 человек.