Российские керлингистки уступили китаянкам

В Канаде продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России потерпела второе поражение на турнире, уступив команде Китая 7:8.

Это поражение выглядит особенно обидным. Перед заключительным эндом россиянки вели 7:4. Но наши девушки упустили победу. В заключительном игровом отрезке китаянки оставили сразу четыре камня в доме российской команды. В итоге 8:7 в пользу сборной Китая. За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная).

В пяти матчах сборная России одержала три победы и потерпел два поражения. Наши девушки занимают пятое место. Во вторник россиянкам предстоит встреча с японками.