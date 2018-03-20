Тема:

Ситуация вокруг КНДР 16 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
20 марта 201805:35

Южная Корея и США опять начинают военные маневры
Читайте нас в Telegram

Республика Корея и США начнут 1 апреля масштабные совместные военные маневры, которые ранее были отложены из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

Как сообщило южнокорейское Министерство национальной обороны, учения будут проводиться в том же масштабе, что и в предшествующие годы. Не уточняется, сколько времени продлятся маневры и сколько будет задействовано войск.

Минобороны отмечает, что уже сообщило КНДР о графике маневров, а также о том, что они "не представляют угрозу ее безопасности", сообщает ТАСС.

В январе США и Корея договорились о временном приостановлении совместных маневров и командно-штабных учений до окончания зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

Пхеньян решительно выступает против проведения ежегодных маневров США и Южной Кореи, считая их подготовкой к потенциальному вторжению на территорию КНДР. В то же время лидер страны Ким Чен Ын сказал членам южнокорейской делегации во время встречи в начале этого месяца в Пхеньяне, что понимает позицию Сеула и невозможность приостановить данные маневры или отложить их на более поздний срок.

Президент России выступает за то, чтобы США и Северная Корея прекратили нагнетать ситуацию.

"Уже вроде мы услышали от американских партнёров: всё, мы прекратим учения. Нет, взяли опять провели, северокорейцы опять запустили ракеты. Надо спираль эту закончить, ведь это чрезвычайно опасная вещь", — сообщил он на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года.

9 марта президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Предложение о встрече было передано делегацией Южной Кореи, которая до того нанесла визит в Пхеньян. Встреча, если она состоится, станет первой за всю историю между действующими главами двух государств.

Ранее по теме

Сейчас

21:22

Белый дом не удивлен победой Путина

19:16

МАК считает пилота виноватым в крушении Ан-2

18:57

Российский посол вызван в шведский МИД

17:54

Мэй: у России была возможность отравить Скрипаля

17:37

Отравление Скрипаля: инспекторы ОЗХО начали работу на местности

16:57

Часть фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю

16:41

Макрон поздравил Путина первым из европейских лидеров

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Представитель администрации США: Россия усиливает кризис на Ближнем Востоке

Представитель администрации США: Россия усиливает кризис на Ближнем Востоке

2 часа назад
Боевики в Восточной Гуте вновь готовят провокацию с применением химоружия

Боевики в Восточной Гуте вновь готовят провокацию с применением химоружия

5 часов назад
Белый дом не удивлен победой Путина

Белый дом не удивлен победой Путина

8 часов назад
Эксперт рассказал, как будут проходить военные сборы для запасников

Эксперт рассказал, как будут проходить военные сборы для запасников

3 часа назад
МИД России: заявление Совета ЕС о поддержке обвинений Британии - спекуляция

МИД России: заявление Совета ЕС о поддержке обвинений Британии - спекуляция

5 часов назад
Победа мобилизованных избирателей: Путин получил кредит доверия на изменения

Победа мобилизованных избирателей: Путин получил кредит доверия на изменения

8 часов назад
Заседание СБ ООН: обсуждение прав человека в Сирии заблокировано Россией и Китаем

Заседание СБ ООН: обсуждение прав человека в Сирии заблокировано Россией и Китаем

4 часа назад
Туманное дело отравления Скрипаля: кто прячет иглу правды в стоге лжи

Туманное дело отравления Скрипаля: кто прячет иглу правды в стоге лжи

7 часов назад
Стратегия благосостояния: 11 советов начинающим

Стратегия благосостояния: 11 советов начинающим

15 часов назад
Выборы президента: топ-10 самых активных регионов

Выборы президента: топ-10 самых активных регионов

19 часов назад
Спрос на бензин в США достиг летних уровней в марте

Спрос на бензин в США достиг летних уровней в марте

4 часа назад
МИД РФ: высылка российских журналистов - это зачистка информационного пространства Украины

МИД РФ: высылка российских журналистов - это зачистка информационного пространства Украины

12 часов назад
ОБСЕ: Украина нарушила фундаментальное право россиян голосовать

ОБСЕ: Украина нарушила фундаментальное право россиян голосовать

13 часов назад
"Россия 1" покажет нашумевший фильм "Путин" 21 и 22 марта

"Россия 1" покажет нашумевший фильм "Путин" 21 и 22 марта

15 часов назад
Звезда "Секса в большом городе" хочет возглавить Нью-Йорк

Звезда "Секса в большом городе" хочет возглавить Нью-Йорк

7 часов назад
Международные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в РФ

Международные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в РФ

8 часов назад
Youtube-канал программы "Прямой эфир" набрал миллион подписчиков

Youtube-канал программы "Прямой эфир" набрал миллион подписчиков

18 часов назад
Подозреваемый в атаке на малазийский Boeing летчик покончил с собой

Подозреваемый в атаке на малазийский Boeing летчик покончил с собой

19.03.2018 05:17
Исламизация Малайзии: произойдёт ли смена курса?

Исламизация Малайзии: произойдёт ли смена курса?

5 часов назад
Путин призвал соперников по выборам к сотрудничеству

Путин призвал соперников по выборам к сотрудничеству

8 часов назад
МИД Кубы: США вновь вернулись к провальной стратегии ужесточения блокады

МИД Кубы: США вновь вернулись к провальной стратегии ужесточения блокады

2 часа назад
Facebook потеряла $5 млрд из-за утечки данных

Facebook потеряла $5 млрд из-за утечки данных

3 часа назад
ООН: в захваченном турками Африне – огромное количество жертв

ООН: в захваченном турками Африне – огромное количество жертв

5 часов назад
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ

Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ

5 часов назад
Косачев: все инсинуации Запада провалились

Косачев: все инсинуации Запада провалились

6 часов назад
Проигравших нет: кандидаты оценили итоги выборов и планы на будущее

Проигравших нет: кандидаты оценили итоги выборов и планы на будущее

8 часов назад
Самоуправляемый автомобиль Uber насмерть сбил пешехода

Самоуправляемый автомобиль Uber насмерть сбил пешехода

8 часов назад
"Взрослые" развлечения добрались до AR-устройств

"Взрослые" развлечения добрались до AR-устройств

10 часов назад
Валерий Газзаев нецензурно ответил на вопрос о несбритых усах Грудинина

Валерий Газзаев нецензурно ответил на вопрос о несбритых усах Грудинина

10 часов назад
Искусственный интеллект обнаружил на Луне более шести тысяч новых кратеров

Искусственный интеллект обнаружил на Луне более шести тысяч новых кратеров

11 часов назад
"АвтоВАЗ" готовится представить обновленную Lada Granta

"АвтоВАЗ" готовится представить обновленную Lada Granta

12 часов назад
Российский дизайнер показал прототип новой "Победы"

Российский дизайнер показал прототип новой "Победы"

15 часов назад
Как не нервничать по мелочам на работе

Как не нервничать по мелочам на работе

15 часов назад
В Москве пройдет международный форум "Эндаументы 2018"

В Москве пройдет международный форум "Эндаументы 2018"

15 часов назад
Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross

Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross

16 часов назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

17 часов назад
К дележу наследства умершего "Иванушки" подключился его друг

К дележу наследства умершего "Иванушки" подключился его друг

18 часов назад
Гимнаст Cirque du Soleil разбился насмерть во время выступления во Флориде

Гимнаст Cirque du Soleil разбился насмерть во время выступления во Флориде

18 часов назад
В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)

В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)

18 часов назад
"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

16.03.2018 17:58
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38