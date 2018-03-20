Российские дипломаты из Лондона возвращаются домой

Российские дипломаты, которых высылают из Лондона, полетят на Родину уже сегодня. 23 сотрудника дипломатического ведомства и члены их семей будут доставлены в Москву специальным рейсом.

Скандал между Британией и Россией разгорелся из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля (был осужден в РФ за предательство) и его дочери. В начале марта их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в британском городе Солсбери. Оба оказались в критическом состоянии якобы из-за воздействия нервно-паралитического вещества.

Британские власти обвинили в случившемся Россию, но никаких доказательств до сих пор не представили, сообщает телеканал "Россия 24".

Накануне тему отравления обсудили на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. Глава британской дипломатии Борис Джонсон заявил, что намерен добиться максимальной поддержки со стороны Евросоюза. Однако страны ЕС не стали подписываться под обвинениями в адрес Москвы и оставили их на совести Лондона, хотя и выразили солидарность с Великобританией.

Российский МИД, в свою очередь, называет обвинения Москвы в отравлении Скрипаля спекулятивными и бездоказательными. Ожидается, что сегодня британский национальный совет при участии премьер-министра Терезы Мэй обсудит ситуацию.