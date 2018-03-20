Число спасенных из Восточной Гуты мирных жителей достигло 80 тысяч

Число жителей Восточной Гуты, которым благодаря российским военным удалось выйти из района с начала гуманитарной операции, достигло почти 80 тысяч человек. Большинство из них — дети.

Их жизнь в безопасности, передает телеканал "Россия 24". Приоритетная задача российского центра по примирению враждующих сторон — улучшить гуманитарную ситуацию, восстановить разрушенную инфраструктуру и наладить мирную жизнь.