По Камчатке и Сибири ударил мощный циклон

Дальний Восток оказался во власти мощного циклона. На Камчатке, где было объявлено штормовой предупреждение, — сильный ветер и метели.

Спасатели предупреждают рыбаков о 9-метровых волнах. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в акватории Берингова моря, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности. Силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Встречают циклон и жители Сибири, сообщает телеканал "Россия 24". От Омской до Иркутской областей — сильный ветер местами до 30 метров в секунду, метели и дожди. Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Непогода свирепствует также в Хакасии и Красноярском крае.