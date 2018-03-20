Британия давит на российские СМИ

В Великобритании продолжается давление на российскую прессу. На этот раз информационное агентство Sputnik UK исключили из Торговой палаты Эдинбурга.

В самой редакции агентства это решение назвали "позорным" моментом в 230-летней истории организации. В "Спутнике" считают, что у исключения агентства из Торговой палаты есть очевидный политический подтекст, а решение нарушает принципы независимости и аполитичности, который декларирует организация.

В Великобритании членство в торговых палатах — стандартная практика. Это позволяет налаживать бизнес-контакты и принимать участие в деловой жизни страны и региона, сообщает телеканал "Россия 24".

В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.