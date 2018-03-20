В Калифорнии грузовик на полной скорости сбил четверых школьников

Четверо детей пострадали в американском штате Калифорния после того, как их на полной скорости сбил легкий грузовик. Инцидент произошел возле школы города Парамаунт, передает телеканал "Россия 24".

За рулем пикапа был 19-летний молодой человек, его арестовали. Полиция считает, что водитель не справился с управлением, когда пытался обогнать другую машину. Пострадавших школьников госпитализировали.