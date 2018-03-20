Саперы в Сибири и на Дальнем Востоке провели противопаводковые учения

В Сибири и на Дальнем Востоке прошли тренировки противопаводковых подразделений. Саперы-подрывники изучали схемы закладок и методики расчета зарядов для ликвидации ледяных заторов.

Занятия проходили на замерзших водоемах Хабаровского, Приморского, Камчатского краев и других регионов, где весной возникает опасная паводковая ситуация. Практические подрывы проводились на учебно-тренировочных комплексах. Всего в сборах приняли участие 40 команд инженеров Восточного военного округа, сообщает "Россия 24".