Пушков: США сами виноваты в ухудшении отношений с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты сами виноваты в ухудшении отношений с Саудовской Аравией. Так Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление сотрудника Белого дома о том, что Россия подрывает отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Ранее американская пресса цитировала неназванного высокопоставленного члена администрации. Он заявил, что Россия пытается подорвать отношения двух стран с помощью поставок оружия. По словам Пушкова, если Вашингтон во всем видит причастность Москвы, значит, его дела на Ближнем Востоке совсем плохи, передает телеканал "Россия 24".