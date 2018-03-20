Банкроты: за кинокомпанию братьев Вайнштейн готовы заплатить $300 млн

Тема:
Секс-скандалы 54 минуты назад
20 марта 201807:47
Банкроты: за кинокомпанию братьев Вайнштейн готовы заплатить $300 млнЧитайте нас в Telegram
Кинокомпания братьев Вайнштейн объявила о своем банкротстве. Соответствующие документы юристы подали в суд штата Делавэр (США).
По данным нескольких американских изданий, в покупке The Weinstein Company заинтересован акционерный фонд Lantern Capital, который готов заплатить за кинопроизводителя около 300 миллионов долларов.
Минувшей осенью одного из основателей компании, влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, уволили из-за скандала с десятками обвинений в сексуальных домогательствах. Также продюсера исключили из Американской киноакадемии и других организаций, сообщает "Россия 24".
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