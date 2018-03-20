Утечка данных в Facebook: Цукерберг потерял шесть миллиардов долларов

Основатель Facebook потерял более шести миллиардов долларов. По данным телеканала CNBC, состояние Марка Цукерберга сократилось из-за скандала с британской аналитической компанией Cambridge Analytica.

Ей удалось собрать личные данные более 50 миллионов пользователей соцсети и на их основе создать алгоритм анализа политических предпочтений. Его можно использовать для отсылки соответствующей рекламы и влияния на выбор избирателей.

Один из британских телеканалов опубликовал материалы журналистского расследования, согласно которым представители Cambridge Analytica заявляли о вмешательстве организации в сотни предвыборных кампаний по всему миру, прибегая ко взяткам и сбору компромата. Глава компании Александр Никс уже заявил о готовности уйти в отставку.

После того котировки Facebook упали почти на семь процентов. За одну акцию по итогам торгов понедельника давали 172,5 доллара. В активе Цукерберга — более 400 миллионов бумаг компании. По оценке экспертов Bloomberg, его общее состояние теперь едва превышает 70 миллиардов долларов, сообщает "Россия 24".