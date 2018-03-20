Максим Сушинский вступил в должность президента "Авангарда"

Известный в недавнем прошлом хоккеист Максим Сушинский приступил к работе в качестве президента клуба КХЛ омского "Авангарда". В понедельник 43-летний Сушинский был представлен врио губернатора Омской области Александру Буркову.

Новый президент "Авангарда" был представлен главе администрации области заместителем генерального директора компании "Газпром нефть" Александром Дыбалем. Согласно информации ТАСС, на Максима Сушинского возложено немало задач – в частности строительство хоккейной академии "Авангард" — спортивного комплекса с двумя ледовыми аренами, медицинским центром, тремя спортивными залами, пресс-центром и административными помещениям.

Максим Сушинский выступал за "Авангард" с 1996 по 2000 год и с 2001-го по 2005-й, в составе омской команды он стал чемпионом России (сезон-2003/04), обладателем Кубка европейских чемпионов (2005), трижды был признан лучшим игроком чемпионата России (2000, 2002, 2004). В 2008 году Максим стал чемпионом мира.