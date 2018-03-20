При строительстве станции столичного метро "Юго-Восточная" обвалился грунт

При строительстве станции "Юго-Восточная" столичного метро произошел обвал грунта. На проезжей части образовалась яма глубиной четыре метра, длиной в десять метров и шириной в шесть метров. Движение транспорта перекрыто по двум из четырех полос, передает РИА Новости.

Обстоятельства ЧП выясняются. Провал образовался на улице Ферганская на юго-востоке Москвы.