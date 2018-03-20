Георгий Джикия принял участие в теоретическом занятии сборной России

Футболисты сборной России продолжают подготовку к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции. Встречи пройдут соответственно 24 и 24 марта в Москве и Санкт-Петербурге.

В понедельник вечером в расположение сборной России прибыл полузащитник испанского "Вильярреала" Дмитрий Черышев. В понедельник команда продолжала тренировки в Химках, а вечером главный тренер Станислав Черчесов провел теоретическое занятие. В нем приняли участие все игроки, вызванные на матчи, а также защитник Георгий Джикия.

Георгий Джикия в январе получил травму колена – разрыв крестообразной связки и был прооперирован. В настоящее время футболист проходит курс восстановления. Тем не менее, Георгий старается быть вместе с командой. Джикия присутствовал на теоретическом занятие. На следующей неделе защитник отправится в Рим на медосмотр, по результатам которого будет принято решение об участии Георгия в чемпионате мира.