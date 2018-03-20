Синдзо Абэ хочет решить вопрос с Южными Курилами при жизни своего поколения

Синдзо Абэ хочет решить вопрос с Южными Курилами при жизни своего поколенияЧитайте нас в Telegram
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить территориальный вопрос и проблему мирного договора с РФ при жизни своего поколения и передать это достижение потомкам.
"Мы продолжим продвигать совместную с Россией экономическую деятельность на четырех северных островах и стремиться заключить мирный договор, решив территориальную проблему", — цитирует ТАСС заявление Синдзо Абэ на встрече со школьниками из префектуры Хоккайдо. По его словам, нынешнее правительство хочет "решить эту проблему при нашем поколении".
Япония требует от России отдать ей Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый и другие. Всего не менее восьми крупных островов, исключая отдельно стоящие скальные островки. Японцы же намеренно говорят о четырех островах, объединив все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров – Хабомаи.
Принципиальная позиция Москвы состоит в том, что Курильские острова вошли в состав СССР, правопреемницей которого стала Россия, по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международное оформление, сомнению не подлежит. Однако японская сторона ставит в зависимость от решения территориального вопроса подписание мирного договора между нашими странами.
В феврале этого года замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что на переговорах с японской стороной о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах отмечается прогресс. По его словам, на высшем уровне были определены пять приоритетных направлений. Кроме того, в рамках рабочих групп ведется предметный разговор о проектной деятельности.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает рабочий визит в Токио. Его визит продолжит серию контактов между главами внешнеполитических ведомств и станет главным этапом подготовки предстоящего визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае этого года.
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