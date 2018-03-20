В Раде анонсировали шокирующее видео с участием Савченко

Шокирующее видео с участием Надежды Савченко обещают показать Верховной Раде. С громким анонсом выступила представитель президента Украины Ирина Луценко. По ее словам, это произойдет, когда парламент Незалежной будет слушать вопрос о снятии неприкосновенности и аресте депутата, передает телеканал "Россия 24".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко готовила теракт в здании Рады. Она якобы собиралась минометом обрушить купол, а потом взяться за автомат. В ответ депутат подала жалобу на имя Порошенко, требуя отправить главного обвинителя в отставку.