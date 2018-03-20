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20 марта 201808:55

Портреты Бандеры и Шухевича сожгли возле украинского посольства в Варшаве
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Около посольства Украины в Варшаве польские националисты сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, манифестанты скандировали лозунги: "Шухевич — убийца", "Бандеровские убийцы" и держали плакаты с надписями "Бандеровец — не мой
брат".

В акции, которая состоялась в понедельник вечером, приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря.
В посольстве Украины в Варшаве осудили манифестации и заявили, что "своими действиями и высказываниями националисты разжигают нетерпимость и действуют в интересах Кремля".

В последнее время заметно обострились отношения Украины и Польши в вопросах исторической памяти. В Варшаве негативно воспринимают проводимую нынешним руководством Украины политику героизации участников Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942 — 1945 годах на Волыни. Сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом в 2016 году.

В Польше также принят закон, запрещающий пропаганду в стране бандеровской идеологии и отрицание геноцида поляков на Волыни. При этом страны испытывают трудности при сотрудничестве в сфере охраны и исследования захоронений.

После того, как в апреле прошлого года в польской деревне Грушовице, где местные власти демонтировали памятник Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), в Киеве заявили о прекращении процедуры легализации польских памятников в стране и выдачи разрешений на поиск захоронений.

Власти Польши в свою очередь приняли решение о запрете въезда в страну украинцам, придерживающимся крайне антипольских позиций.

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