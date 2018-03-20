СМИ: "МанЮнайтед" поборется с "Реалом" за Неймара

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен побороться с мадридским "Реалом" за бразильского форварда Неймара. При этом сам бразилец выразил желание выступать за "Королевский клуб", о чем уже сообщил своему агенту. Об интересе со стороны "МЮ" сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на испанское издание Don Balon.

На данный момент игрок "Пари Сен-Жермен" лечится в Бразилии после полученной травмы лодыжки. Его восстановление займет порядка трех месяцев, и он совершенно точно больше не сыграет в текущем сезоне за "ПСЖ". Более того, бразильский предсказатель предрек Неймару пропуск чемпионата мира в составе национальной сборной страны.