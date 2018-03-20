В Ульяновске мать убила трех детей и покончила с собой

В одной из квартир Ульяновска обнаружены тела местной жительницы и трех ее несовершеннолетних детей с ножевыми ранениями, передает "Интерфакс".

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ульяновской области, женщина, нанеся детям 5, 6 и 10 лет смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело.

По данным СКР, дети проживали с матерью, которая недавно развелась с мужем. Семья считалась благополучной. 37-летняя женщина не работала, так как младший ребенок был инвалидом.