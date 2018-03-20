"Лион" могут исключить из еврокубков после матча с ЦСКА

Французский "Лион" рискует попасть под ужесточенные санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матча 1/8 финала Лиги Европы с московским ЦСКА. Сообщается, что лионцы могут пострадать из-за поведения своих болельщиков, которые на игре с армейцами бросали на поле посторонние предметы, жгли пиротехнику, скандировали расистские кричалки, а также вступили в столкновения с полицией.

В связи с перечисленными нарушениями "Лион" может быть исключен из еврокубков из-за уже имеющегося условного отстранения сроком на два года, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на BBC. По правилам УЕФА, в случае повторного нарушения имеющегося регламента, наказание из условного становится фактическим.

Первое предупреждение клубу было вынесено в апреле 2017 года после учиненных беспорядков на одном из матчей Лиги Европы против турецкого "Бешикташа". Таким образом, с момента последнего предупреждения прошло лишь 11 месяцев и теперь специально созванный комитет рассмотрит дело "Лиона" 31 мая.