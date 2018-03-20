Российская модель сломала позвоночник в Дубае, убегая от маньяка

Поездка в Дубай стала роковой для известной в Иркутске модели Екатерины Стецюк. Девушке пришлось выпрыгнуть из окна шестого этажа, чтобы не стать жертвой агрессивного иностранца. Екатерина чудом осталась жива, но получила тяжелую травму позвоночника. Теперь она не может двигаться.

Сейчас девушка находится в местной больнице, ей уже провели две операции. Жизни россиянки сейчас ничто не угрожает. Для своей мамы Екатерина записала видеообращение.

- Все нормально. Не переживай! Лиза ко мне приехала, все хорошо. Все нормально, мамочка, люблю тебя!

Этим делом занимается местная полиция. Генконсульство в Эмиратах оказывает россиянке всестороннюю поддержку. А родители и друзья Екатерины начали сбор денег на лечение пострадавшей, сообщают "Вести. Дежурная часть".