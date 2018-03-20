Сергей Сироткин: хочу стать лучшим российским гонщиком "Формулы-1"

Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин накануне своего дебюта в "Формуле-1" поделился своими ожиданиями от первого этапа гонок 2018 года в Австралии. По мнению гонщика, пока ему нет необходимости показывать сверхрезультат. Он считает, что нужно быть объективным к себе.

"Наверное, страшно иметь в напарниках Льюиса Хэмилтона, Себастьяна Феттеля или Фернандо Алонсо, но когда-нибудь я бы хотел оказаться в одной команде именно с таким партнером, – признается Сироткин, слова которого приводит Autosport.com.ru. – Нет лучшей мотивации, чем ощущение, что все это скоро для тебя может завершиться. Мне хочется показывать достойные результаты, а не быть здесь для галочки. Более того, я хочу стать лучшим российским гонщиком "Формулы-1". Для этого необходимо сделать достаточно много".

"Однако я понимаю, что не стоит стремиться к прыжку выше головы, чтобы показать себя. Таким образом можно сделать то, чего делать не стоит. Надо быть объективным к себе, поэтому сильная и спокойная гонка – то, к чему и надо стремиться в Мельбурне. Искренне верю, что там мы и будем".

Напомним, что Гран-при Австралии состоится с 23 по 25 марта.