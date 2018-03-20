Под Воронежем пассажирский автобус врезался в грузовик

В Воронежской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 2 человека, еще 8 получили различные травмы.

Инцидент произошел на 673-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон". Всего в автобусе, следовавшем из Еревана в Москву, находились 50 человек: 48 пассажиров и два водителя. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.