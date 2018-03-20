"Ливерпуль" откажется от любых денег за Салаха

Боссы английского "Ливерпуля" намерены любой ценой оставить в своих рядах египетского полузащитника Мохамеда Салаха. В клубе подчеркивают, что игрок является ключевым исполнителем для главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Для того, чтобы оставить футболиста в "Ливерпуле" руководители отклонять абсолютно любое предложение по египтянину, даже несмотря на размер предложенной суммы, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на английское издание The Telegraph. Ранее появлялась информация, что Салахом активно интересуется мадридский "Реал", который оценил футболиста в 160 миллионов евро.

Отметим, что действующее соглашение полузащитника с ливерпульцами рассчитано до лета 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.